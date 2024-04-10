Министры иностранных дел Китая и России провели переговоры

Пекин, 9 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине во вторник, и обе стороны выразили надежду на укрепление прагматического сотрудничества в различных сферах.
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