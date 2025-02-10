Собак-сапёров подготовили в Новосибирске для нужд СВО

"Союз отцов Новосибирской области" отправил бойцам на СВО юбилейную 40-ю посылку с живыми приветами.В рамках гуманитарного проекта "Тыл России" новосибирский Союз отцов отправил в зону боевых действий уже несколько сотен тонн грузов, предназначенных как для военных, так и для мирных жителей Донбасса.