Неспешный разговор

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Не грози тихоокеанскому кварталу... Питер готовится! Новая дипломатия. Безопасность и энергетика на экспорт.

Не грози тихоокеанскому кварталу... Питер готовится! Новая дипломатия. Безопасность и энергетика на экспорт.

Большая часть новостей последних дней связана с саммитом. Я и сам опубликовал уже с десяток материалов по данной теме.

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