Стали известны детали проекта об увеличении штрафов для автомобилистов в России

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России могут вырасти более чем в полтора раза. Это следует из внесенного в Госдуму проекта поправок в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), детали которого стали известны изданию «Коммерсантъ».