Минте набрал 12 очков за дубль «Челси». Полузащитника «Брайтона» выбрали 42 игрока

Янкуба Минте забил по разу в каждом из таймов. За игру у полузащитника «Брайтона» 12 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку), его выбрали всего 42 игрока (0,29%).