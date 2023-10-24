Несколько лет подряд Швеция занимает место в топ-10 в рейтинге самых счастливых стран мира. Предполагается, что большая часть населения королевства чувствует себя великолепно и денег на все хватает.
Как живет продавец магазина в Швеции. Женщина показала устройство своего дома на видео
Комментарии
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Елена Александровна
ну и кто вам не даёт жить так же? нет мужа плотника?
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4 д.
И
Искандер
Прогрессивная шкала налогов, госсобственность на недра и широкие права коммун. Смешно предположить подобную картину в стране где нефтесосы платят тот же налоговый процент с налога что и уборщица. Да и нарисованная картина далеко не характерна для шведской глубинки (имел возможность лично убедиться).
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4 д.
Люся Люся
По одной семье делать выводы о благосостоянии простого народа глупо. Пример, у меня дочь многодетная мать , не работает (в декрете ) . С мужем в разводе. Платить алименты тот не хочет , работает редко и нелегально. Тем не менее, дочь живёт без финансовых проблем . Только есть нюанс. Живёт с матерью в родительской квартире, и ещё имеет две квартиры, которые сдаёт. Двухкомнатную квартиру в Москве получила от бабушки в дар. Трёхкомнатную квартиру в Астрахани купила в ипотеку на материнский капитал, остаток ипотеки погасило государство как многодетной матери. Вот и у этой "простой продавщицы" или у её мужа вполне себе могло быть наследство . Этот вот дом или финансы на покупку дома. Дом добротный , очень понравился. Так муж плотник, дом в надёжных руках профессионала.
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1 д.
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