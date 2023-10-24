Как живет продавец магазина в Швеции. Женщина показала устройство своего дома на видео

Люся Люся

По одной семье делать выводы о благосостоянии простого народа глупо. Пример, у меня дочь многодетная мать , не работает (в декрете ) . С мужем в разводе. Платить алименты тот не хочет , работает редко и нелегально. Тем не менее, дочь живёт без финансовых проблем . Только есть нюанс. Живёт с матерью в родительской квартире, и ещё имеет две квартиры, которые сдаёт. Двухкомнатную квартиру в Москве получила от бабушки в дар. Трёхкомнатную квартиру в Астрахани купила в ипотеку на материнский капитал, остаток ипотеки погасило государство как многодетной матери. Вот и у этой "простой продавщицы" или у её мужа вполне себе могло быть наследство . Этот вот дом или финансы на покупку дома. Дом добротный , очень понравился. Так муж плотник, дом в надёжных руках профессионала.