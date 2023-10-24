TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    Вот так иметь подругу - шлюху.Подруга невесты п...
  • Сергей Бикеев
    А кто эти бревна взвешивал? Надувные они или из пенопласта...😀Хрупкая китаянка ...
  • Lora Некрасова
    У них это называется дом. А у нас - это сарай самый захудалый.Посреди улицы гор...

Как живет продавец магазина в Швеции. Женщина показала устройство своего дома на видео

Как живет продавец магазина в Швеции. Женщина показала устройство своего дома на видео

Несколько лет подряд Швеция занимает место в топ-10 в рейтинге самых счастливых стран мира. Предполагается, что большая часть населения королевства чувствует себя великолепно и денег на все хватает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Александровна
ну и кто вам не даёт жить так же? нет мужа плотника?
Ответить
4 д.
И
Искандер
Прогрессивная шкала налогов, госсобственность на недра и широкие права коммун. Смешно предположить подобную картину в стране где нефтесосы платят тот же налоговый процент с налога что и уборщица. Да и нарисованная картина далеко не характерна для шведской глубинки (имел возможность лично убедиться).
Ответить
4 д.
Люся Люся
По одной семье делать выводы о благосостоянии простого народа глупо. Пример, у меня дочь многодетная мать , не работает (в декрете ) . С мужем в разводе. Платить алименты тот не хочет  , работает редко и нелегально. Тем не менее, дочь живёт без финансовых проблем . Только есть нюанс.  Живёт с матерью в родительской квартире, и ещё имеет две квартиры, которые сдаёт.  Двухкомнатную  квартиру в Москве получила от бабушки в дар. Трёхкомнатную квартиру в Астрахани купила в ипотеку на материнский капитал, остаток ипотеки погасило государство как многодетной матери.   Вот и у этой &quot;простой продавщицы&quot;  или у её мужа вполне себе могло быть наследство . Этот вот дом или финансы на покупку дома.   Дом добротный , очень понравился. Так муж плотник, дом в надёжных руках профессионала.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх