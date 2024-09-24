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Обещайте им что угодно, а резать мы их будем потом

Обещайте им что угодно, а резать мы их будем потом

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А вы знаете, КАК МАТЕРИЛИ В КРЫМУ НИКИТКУ ХРУЩЕВА? И за то, что отдал Крым Украине; и за то, что реабилитировал бадэровскмх убийц?!! Народ же никто не спрашивает, что и как сделать!! ТАК ЧТО, кто простил, а кто и не простил.  И ни-ког-да  не простит!
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16 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Вот поэтому хохляцкую мразь нужно уничтожать всех до последнего выблядка. Нормальных там нет и не будет.
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12 час.

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