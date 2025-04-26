Флик выиграл 2-й трофей с «Барсой» – Кубок Испании. В январе он взял Суперкубок

Немецкий специалист, возглавивший каталонский клуб прошлым летом, завоевал Кубок Испании. В финале его «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Алина Загитова: «Мини-отпуск закончился, сегодня выступаем в Нижнем Новгороде. Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов»
- Черчесов о ЦСКА: «Остается в медальной гонке, но бороться за чемпионство уже тяжело»
- Ольга Зайцева о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Где начал карьеру, там ее и завершит. Это отлично. Мне импонирует позиция, что спортсмен помнит родной клуб»
Свежие комментарии