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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик выиграл 2-й трофей с «Барсой» – Кубок Испании. В январе он взял Суперкубок

Немецкий специалист, возглавивший каталонский клуб прошлым летом, завоевал Кубок Испании.  В финале его «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 3:2.

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