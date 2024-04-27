5 женских фраз, которые очень раздражают мужчин. Их говорят буквально все женщины

Есть такие женские фразочки, которые раздражают даже самых спокойных и терпеливых мужчин. Женщины же, как правило, считают эти фразы безобидными, и очень удивляются, когда спокойный мужчина вмиг превращается в зверя.
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