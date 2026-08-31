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Костромской «Спартак» победил «Ротор» благодаря голу после сальто во время аута. Видео

Костромской «Спартак» победил «Ротор» благодаря голу после сальто во время аута. Видео

Футболисты костромского «Спартака» вырвали победу в матче 9-го тура Лиги PARI против «Ротора».Футболисты костромского «Спартака» вырвали победу в матче 9-го тура Лиги PARI против «Ротора».

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