Тяжелоатлеты Подмосковья завоевали 7 медалей на кубке России

Спортсмены из Подмосковья завоевали семь медалей на кубке России по тяжелой атлетике. В копилке представителей региона две золотые, две серебряные и три бронзовые награды, а также семь новых рекордов страны.
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