Прогноз погоды в Крыму на пятницу.• Симферополь: 0°, небольшой снег• Севастополь: +5°, дождь со снегом• Ялта: +4°, облачно• Алушта: +3°, облачно• Евпатория: +2°, дождь• Саки: +2°, облачно• Бахчисарай: +1°, дождь со снегом• Джанкой: +1°, облачно• Судак: +1°, дождь со снегом• Фе.
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