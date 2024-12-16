Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси

С 19 по 22 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2024/25 3-й этап Анси, Франция Расписание гонок 19 декабря, четверг Спринт, мужчины 16:20 20 декабря, пятница Спринт, женщины 16:20 21 декабря, суббота Гонка преследования, мужчины 14:30 Гонка преследования, женщины 16:45 22 декабря, воскресенье Масс-старт, мужчины 14:30 Масс-старт, женщины 16:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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