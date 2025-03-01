Пекин отомстил США за отказ возвращать китайское золото

Китай сумел ловко и жестко ответить на очередную наглость США, пишет Sohu. Вашингтон не желал возвращать Пекину его золото, хранящееся на американской территории — и тот в ответ начал распродажу облигаций, которая больно ударит по экономике Штатов.
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