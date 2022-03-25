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Компания Apple не полностью выполнила предписание ACM, поэтому её продолжат штрафовать

Компания Apple не полностью выполнила предписание ACM, поэтому её продолжат штрафовать

Компания Apple еще не полностью выполнила решение Нидерландского управления по делам потребителей и рынков (ACM), обязывающего её внести изменения в платежную политику App Store.

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