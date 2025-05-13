В честь 80-летия Победы павильон «Макет Москвы» представит спецпрограмму о военной столице

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что 17 мая выставочный павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ представит специальную программу в рамках общегородской акции «Ночь в музее» .