Расписание 20 электричек изменят в Новосибирской области с 13 мая

20 пригородных поездов, курсирующих из Новосибирска в Каргат, Барабинск, Чулым, Татарск, Коченево и обратно, а также электрички от Татарской до Барабинска и обратно, маршруты электропоездов: Дупленская-Новосибирск, Пригородный простор-Мошково, Пригородный простор-Новосибирск-Восточный временно поменяют привычное расписание.