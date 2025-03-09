 Пассажир иномарки погиб в ДТП в Крыму

Пассажир иномарки погиб в ДТП в КрымуПредварительно установлено, что 9 марта примерно в 06:53 в районе трассы «Желябовка—Ломоносово» 43-летний водитель автомобиля koda Octavia, двигаясь в сторону села Желябовка, превысил скорость, не учёл дорожную обстановку, в результате чего допустил съезд с … .