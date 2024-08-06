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Царьград

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Перед Крымским мостом с самого утра стоят 1,2 тысячи машин

Перед Крымским мостом с самого утра стоят 1,2 тысячи машин

Туристам придётся подождать около трёх часов.Сегодня утром Крымский мост буквально встал из-за наплыва туристов со стороны Краснодарского края.

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