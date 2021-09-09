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Мультфильм «Барби. Мечты большого города»

Мультфильм «Барби. Мечты большого города»

Барби сменила солнечные пляжи Малибу на яркие огни Бродвея, чтобы принять участие в летней школе талантливых исполнителей и встретиться с… Барби! Две подруги во время прогулок по Нью-Йорку обнаруживают, что у них гораздо больше общего помимо имени.

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