Врач Ходова: перепады атмосферного давления опасны жителей мегаполисов

Перепады атмосферного давления могут повлиять на состояние здоровья нескольких категорий людей, предупредила врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова в интервью газете «Известия».
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