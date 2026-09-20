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Мировое обозрение

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Такси, доставка и отпуск под лупой: Будущих банкротов начали проверять по мелким тратам

Такси, доставка и отпуск под лупой: Будущих банкротов начали проверять по мелким тратам

Процедура банкротства в России перестает быть формальностью. Кредиторы больше не ограничиваются справками о доходах и выписками по счетам — теперь под микроскоп попадают такси, доставка еды, каршеринг и даже публикации в соцсетях.

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