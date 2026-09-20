Такси, доставка и отпуск под лупой: Будущих банкротов начали проверять по мелким тратам

Процедура банкротства в России перестает быть формальностью. Кредиторы больше не ограничиваются справками о доходах и выписками по счетам — теперь под микроскоп попадают такси, доставка еды, каршеринг и даже публикации в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым