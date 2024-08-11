День строителя отмечают в Магаданской области

Сегодня Магаданская область отмечает профессиональный праздник – День строителя. Это особенный день не только для тех, кто непосредственно связан со строительством, но и для всех жителей региона, ведь именно благодаря их труду регион становится более современным, удобным и красивым.
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