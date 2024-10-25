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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Бывшие ученики Skillbox подали групповой иск к компании на общую сумму 3,4 млн рублей

Бывшие ученики Skillbox подали групповой иск к компании на общую сумму 3,4 млн рублей

Бывшие ученики подали коллективный иск к образовательному холдингу Skillbox (принадлежит VK). Они утверждают, что не окончили курсы, разочаровавшись в их качестве, но компания только частично вернула деньги за непройденные занятия.

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