Германия: война исподтишка или психическая атака?

Вот и пришёл ответ на мучивший меня несколько дней вопрос: а чего это канцлер ФРГ Олаф Шольц стал вдруг таким многословным, чересчур откровенным и к тому же явно идущим не в ногу со всем прочим «прогрессивным» Западом, призывающим отправить киевскому режиму как можно больше нового оружия? .