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Фабрики - рабочим, землю - крестьянам, воду - матросам

Фабрики - рабочим, землю - крестьянам, воду - матросам

    Коммунисты продолжают совать народу всю ту же, окаменелую уже, как дерьмо мамонта, замусоленную конфетку.

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Владимир Шевченко
Всё было Государственной собственностью,а сколько и как использовались финансы от их использования,не ведомо: не докладывали народу(вероятно не было необходимости(народ верил на слово).
testorr
если народу не докладывали, то какому слову народ верил по Вашей интерпритации? Ну вот откуда Вы, такие ДБ беретесь?
Johann H246fner
Горбатюк Валерий
"... землю - крестьянам, воду - матросам, а воздух - авиаторам..." (с) А потом эти авиаторы как счетчики на воздух поставят... :) Чем хороши предвыборные обещания, так это тем, что даже дебилу не придет в голову интересоваться их выполнением
Гарик
автор, закусывать надо
ГусЕна
Землю стало можно приобрести тольео в 2000 году. И то, право частной собственности у нас не закреплено. А у крестьян никогда земли не было после 17 года.
Наталья Андросова
Ну и статейка! Что ни слово,то мат! Ужас какой! Вот уж этого точно в СССР не было. А сейчас всякие прихлебаи статейки пишут
Ночной кошмар
Гыыы...))) ты в СССР не жила. Мат, это оттуда, из СССР, по наследству.
Ингерман Ланская
Мат - это Первый государственный язык камуноидного режима. Все камуноиды изъяснялись только матом, как между собой, так и савейским народом
Олег Самойлов
Опять ты со своими антисовковыми инсинуацЭямЕ лезИЖь? СкоККИ тебе можно говорить, что нечЯ савейскаю влась унЕжаДь?
Горский Виктор
Раньше начальство в анкете писало на вопрос: какими языками владеете: "Административным, матерным и русским (со словарём)".
Валентин Кравченко
Автор петушара едросовская.
Валентин Кравченко
Автор петушара едросовская.
Miner Markov
сколько едро отвалил за такой пасквиль?
Валерий Пашнин
Автор простым языком объяснил руководителям оппозиционных партий (так как они не помнят Конституцию СССР и не знают дейсвующую Констиуцию). И что только они перед выборами не пообещали народу.
Александр Симаков
В СССР по конституции недра принадлежали государству, но были народным достоянием? В принципе всё правильно, если учитывать тот факт, что собственность и достояние совершенно разные понятия. С собственности собственник получает прибыль, а с достояния ни фига. Вот Алла Пугачёва тоже достояние республики, а какой народу с этого прок? А потому то, что принадлежало государству, государством же и использовалось по своему усмотрению, а куда и что уходило, народу было знать не обязательно. А уходило денег не мерено - на поддержку всяческих режимов и коммунистических партий. Например, финансирование коммунистической партии США было прекращено только в 1989 году (!) из-за критики ею политики Горбачёва. Так что в СССР хотя недра и были достоянием народа, народ от этого достояния дырку от бублика имел, за исключением некоторых особо союзных республик - Грузии, Прибалтики...
Ингерман Ланская
достояние - это собственность..... много ли с собственной квартиры , живя в ней, можно получить прибыли???
Сергей
Ельцинская банда гробила заводы, выкидывала миллионы россиян на улицу , лишая их возможности работать,зарабатывать деньги на жизнь.. И плевать им было на судьбы этих россиян.. Это преступление без срока давности, как и проведенная Путиным "пенсионная реформа"и проведение им Ельцинских реформ..и распродажа ресурсов и промышленных мощностей американцам.. Где!! наша собственность...???!!Где наши ресурсы??!
Александр Симаков
Если у тебя что-то было, то перечисли пожалуйста, что именно. И что из промышленности американцам продали, конкретно?
Ночной кошмар
А у тебя была собственность в СССР? Покажи документы на неё, вместо того, чтобы истерить? А наши ресурсы сейчас у нашего народа, а не у Политбюро КПСС. Которое раздаривало эти наши ресурсы в своё время, всем кому не лень. Но только не народу. Заодно расскажи, что за ельцинские реформы провёл Путин? Покончил с беспределом Березовского, Ходорковского и Гусинского? Отменил грабительское соглашение с западом о разделе продукции, которое КПРФ принимал в Думе? Или это Ельцин вернул Крым России? Или может быть Ельцин начал платить пенсию старикам и материнский капитал выплачивает на каждого рождённого ребёнка? Ты, подстилка пиндосная, говори, да не заговаривайся. А свои методички госдеповские можешь себе в задницу засунуть. Никто им уже не верит. Даже такие продажные, как ты.
Георгий Филимонов
Олег Самойлов
мелог! Примеры по вопросу "...гробила заводы, выкидывала миллионы россиян на улицу , лишая их возможности работать,зарабатывать деньги на жизнь..." приведи! Завод должен прибыль государству приносить, а НЕ убытки В РСФСР/России таки заводы, что прибыль приносили,были в начале существования суверенной России?
Ингерман Ланская
первый разрушил, второй разграбил, третий распродал, а вот четвёртый , действительно, пропил
Олег Самойлов
Нет, дорогая! Четвертый НЕ пропил, а НАЧАЛ ВОССОЗДАВАТЬ страну, ее промышленность, сельское хозяйство, Вооруженные силы и все остальное! Сравни, ЧТО он поучил в 1991 и ЧТО передал преемнику!
Горский Виктор
Заводы которые производили ЭТО, которое с конвейера шло на помойку, разоряли страну хуже Афганской. https://trinixy.ru/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.html
Александр Сивак
Автор, прав!!! Что то я не помню, что бы народу, хоть что то от недр перепадало. Ну, вот, ни-ско-леч-ки. Всю жизнь, в СССР, жил в Якутии, в геологических партиях. За взятое из недр статья УК.
Олег Самойлов
Да ладно врать-то! При совке недра народу принадлежали! Захотел - отлей себе нефти хоть ведро, хоть бочку! Надо золотишка - можешь себе хоть вагон, хоть состав отгрузить! А в Якутии народ брульянды себе в карманы пригоршнями сыпал и ничо! Никто и никому слова не молвил!
maikl cvoi
Автор дурак необразованный! У нас было бесплатное жилье, медицина, образование лучшее в мире и самое главное достойные пенсии .
Ночной кошмар
Наивный ты, как дитё малое...)))
Олег Самойлов
Ой! Да ты чО? апрасавньня - дармовое! мидисина - бИЗплатнае! Жильлё - на халяву! Через 20-30 лет очереди! И оплату этого жилья с момента начала работы и до гробовой доски! А уж про "...самое главное достойные пенсии" - в 76 (семьдесят шесть) рублей в среднем по стране (только трипиздонить не надо, что мои родители, дед с бабкой и прапрапрапрапращуры ВСЕ имели пенЗию в 132 рубля с небольшим лихуем НЕ потребно!) - это была ДОСТОЙНЯ пенсия! В переводе на нынешний рубль - 9120 рубликов! Сомневаешься - доллар тебе в помощь при совке и ныне! Посмотри соотношение!
Ингерман Ланская
достойные? это 30 руб. достойные??
Олег Самойлов
Да ладно, 30 рублей! У селян были вообще огромные пенЗии - 6-12 рубликов! Во, где можно было шЫковать и разгуляться-то!
Горский Виктор
Не уж то выветрилось, какие пенсии в СССР были? Видно не задумывались тогда. А до 1956 г. не все городские старики получали пенсию. А свою мизерную (7-12руб), но ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ, колхозники получат только в 1964 г.! https://von-hoffmann.livejournal.com/222559.html
Горский Виктор
И то с 1964 г.!
Олег Самойлов
Да ладно, старина, врать-то! В СыСыСыРии пенЗии пАлучЯли ВСЕ Начиная с 1917 года и никак не меньше 132 рублей в совково-брежневском исчислении!
Горский Виктор
Олег, не парь мне мОзги, народ ведь и впрямь подумает!
Виктор Царенко
Глупая ложь.
Ночной кошмар
Ага. А пожарным - пепелища...))) Проходили это уже. Второй раз не купимся...
Олег Самойлов
А ассенизаторам - сортиры!"
Ночной кошмар
Гыыы...))) А респираторы за счёт самих ассенизаторов...)))
владимир кушнер
Деньги - водителю.
моряк океанский
надо же! еще встречаются в интернете такие дебилы как автор!
Наталья Серикова
Точно дебил!!!
Владимир Ломакин
Автор честно признался, что он ни хрена не понял. Но зачем этот косноязычный бред нам выкладывать? Сидел бы молча.
Олег Самойлов
А 57 прОцентов добоебов ВЕРЯТ в то, что ИМ принадлежало что-то от недр СССР! Мне интересно, а ЗА ЧТО сажали н долгие годы, а чаще всего в расход пускали тех, кто из этого "народного" достояния нагло смел пару десятков граммов желтенького песочка заныкать в свойкармашек или несколько камешков прозрачненьких или желтовато-коричневеньких приспособить на своем пузе?
Виктор Муравьев
... Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои; у нас есть государства. Государство? Что это такое? Итак, слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов. Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: "Я, государство, есмь народ". Это – ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь; так служили они жизни. Разрушители – это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний. Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав. Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле – этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах. Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет – и что есть у него, оно украло. Все в нем поддельно: крадеными зубами кусает оно, зубастое. Поддельна даже утроба его... Так сказал Заратустра.
Горский Виктор
Экономика совдепии была порочной, потому и лопнула система и то что она была чужой ВСЕМ, говорит то, что никто не стал отстаивать её, т.к. она народу была чужой, а руководители, понимая, что она бесперспективна, поняли, что хапнув то, что пока ещё народ не понимает, что ЭТО ВСЁ его (а оболванить его было просто, т.к. уже 70 лет народ не знал что такое НАСТОЯЩАЯ собственность, вот после 1917 г., чтоб лишить народ настоящей собственности клали миллионы людей, а крестьянство, считавшееся мелко-буржуазными собственниками - согнали в колхозы, отобрав всё /по началу даже куриц/ и начади "опролетаривать", и добились офигенных успехов - крестьянство существовавшее на Руси тысячелетия, после большевиков исчезло навсегда, по крайней мере, на основе русской нации!), надо быстро хапнуть и стать НАСТОЯЩИМИ ХОЗЯЕВАМИ (модернизировать и развить или продать по "дешёвке" - которая им и во сне не снилась, или снести всё и настроить дорогого жилья). Вот теперь, уже у ПОЯВИВШИХСЯ хозяев, отобрать будет не просто. ЭТО - СОБСТВЕННОСТЬ!
Лебедев Андрей Юрьевич
Покажите мужика фамилия которого государство?

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