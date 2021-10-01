Фабрики - рабочим, землю - крестьянам, воду - матросам

Любопытно, однакоПолитикаФабрики - рабочим, землю - крестьянам, воду - матросам Коммунисты продолжают совать народу всю ту же, окаменелую уже, как дерьмо мамонта, замусоленную конфетку.Вернуться к статье4820НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВШВладимир ШевченкоВсё было Государственной собственностью,а сколько и как использовались финансы от их использования,не ведомо: не докладывали народу(вероятно не было необходимости(народ верил на слово).Ttestorrесли народу не докладывали, то какому слову народ верил по Вашей интерпритации? Ну вот откуда Вы, такие ДБ беретесь?Johann H246fnerГорбатюк Валерий"... землю - крестьянам, воду - матросам, а воздух - авиаторам..." (с) А потом эти авиаторы как счетчики на воздух поставят... :) Чем хороши предвыборные обещания, так это тем, что даже дебилу не придет в голову интересоваться их выполнениемГГарикавтор, закусывать надоГусЕнаЗемлю стало можно приобрести тольео в 2000 году. И то, право частной собственности у нас не закреплено. А у крестьян никогда земли не было после 17 года.НАНаталья АндросоваНу и статейка! Что ни слово,то мат! Ужас какой! Вот уж этого точно в СССР не было. А сейчас всякие прихлебаи статейки пишутНочной кошмарГыыы...))) ты в СССР не жила. Мат, это оттуда, из СССР, по наследству.Ингерман ЛанскаяМат - это Первый государственный язык камуноидного режима. Все камуноиды изъяснялись только матом, как между собой, так и савейским народомОлег СамойловОпять ты со своими антисовковыми инсинуацЭямЕ лезИЖь? СкоККИ тебе можно говорить, что нечЯ савейскаю влась унЕжаДь?Горский ВикторРаньше начальство в анкете писало на вопрос: какими языками владеете: "Административным, матерным и русским (со словарём)".Валентин КравченкоАвтор петушара едросовская.Валентин КравченкоАвтор петушара едросовская.MMMiner Markovсколько едро отвалил за такой пасквиль?Валерий ПашнинАвтор простым языком объяснил руководителям оппозиционных партий (так как они не помнят Конституцию СССР и не знают дейсвующую Констиуцию). И что только они перед выборами не пообещали народу.Александр СимаковВ СССР по конституции недра принадлежали государству, но были народным достоянием? В принципе всё правильно, если учитывать тот факт, что собственность и достояние совершенно разные понятия. С собственности собственник получает прибыль, а с достояния ни фига. Вот Алла Пугачёва тоже достояние республики, а какой народу с этого прок? А потому то, что принадлежало государству, государством же и использовалось по своему усмотрению, а куда и что уходило, народу было знать не обязательно. А уходило денег не мерено - на поддержку всяческих режимов и коммунистических партий. Например, финансирование коммунистической партии США было прекращено только в 1989 году (!) из-за критики ею политики Горбачёва. Так что в СССР хотя недра и были достоянием народа, народ от этого достояния дырку от бублика имел, за исключением некоторых особо союзных республик - Грузии, Прибалтики...Ингерман Ланскаядостояние - это собственность..... много ли с собственной квартиры , живя в ней, можно получить прибыли???СергейЕльцинская банда гробила заводы, выкидывала миллионы россиян на улицу , лишая их возможности работать,зарабатывать деньги на жизнь.. И плевать им было на судьбы этих россиян.. Это преступление без срока давности, как и проведенная Путиным "пенсионная реформа"и проведение им Ельцинских реформ..и распродажа ресурсов и промышленных мощностей американцам.. Где!! наша собственность...???!!Где наши ресурсы??!Александр СимаковЕсли у тебя что-то было, то перечисли пожалуйста, что именно. И что из промышленности американцам продали, конкретно?Ночной кошмарА у тебя была собственность в СССР? Покажи документы на неё, вместо того, чтобы истерить? А наши ресурсы сейчас у нашего народа, а не у Политбюро КПСС. Которое раздаривало эти наши ресурсы в своё время, всем кому не лень. Но только не народу. Заодно расскажи, что за ельцинские реформы провёл Путин? Покончил с беспределом Березовского, Ходорковского и Гусинского? Отменил грабительское соглашение с западом о разделе продукции, которое КПРФ принимал в Думе? Или это Ельцин вернул Крым России? Или может быть Ельцин начал платить пенсию старикам и материнский капитал выплачивает на каждого рождённого ребёнка? Ты, подстилка пиндосная, говори, да не заговаривайся. А свои методички госдеповские можешь себе в задницу засунуть. Никто им уже не верит. Даже такие продажные, как ты.Георгий ФилимоновОлег Самойловмелог! Примеры по вопросу "...гробила заводы, выкидывала миллионы россиян на улицу , лишая их возможности работать,зарабатывать деньги на жизнь..." приведи! Завод должен прибыль государству приносить, а НЕ убытки В РСФСР/России таки заводы, что прибыль приносили,были в начале существования суверенной России?Ингерман Ланскаяпервый разрушил, второй разграбил, третий распродал, а вот четвёртый , действительно, пропилОлег СамойловНет, дорогая! Четвертый НЕ пропил, а НАЧАЛ ВОССОЗДАВАТЬ страну, ее промышленность, сельское хозяйство, Вооруженные силы и все остальное! Сравни, ЧТО он поучил в 1991 и ЧТО передал преемнику!Горский ВикторЗаводы которые производили ЭТО, которое с конвейера шло на помойку, разоряли страну хуже Афганской. https://trinixy.ru/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.htmlАлександр СивакАвтор, прав!!! Что то я не помню, что бы народу, хоть что то от недр перепадало. Ну, вот, ни-ско-леч-ки. Всю жизнь, в СССР, жил в Якутии, в геологических партиях. За взятое из недр статья УК.Олег СамойловДа ладно врать-то! При совке недра народу принадлежали! Захотел - отлей себе нефти хоть ведро, хоть бочку! Надо золотишка - можешь себе хоть вагон, хоть состав отгрузить! А в Якутии народ брульянды себе в карманы пригоршнями сыпал и ничо! Никто и никому слова не молвил!maikl cvoiАвтор дурак необразованный! У нас было бесплатное жилье, медицина, образование лучшее в мире и самое главное достойные пенсии .Ночной кошмарНаивный ты, как дитё малое...)))Олег СамойловОй! Да ты чО? апрасавньня - дармовое! мидисина - бИЗплатнае! Жильлё - на халяву! Через 20-30 лет очереди! И оплату этого жилья с момента начала работы и до гробовой доски! А уж про "...самое главное достойные пенсии" - в 76 (семьдесят шесть) рублей в среднем по стране (только трипиздонить не надо, что мои родители, дед с бабкой и прапрапрапрапращуры ВСЕ имели пенЗию в 132 рубля с небольшим лихуем НЕ потребно!) - это была ДОСТОЙНЯ пенсия! В переводе на нынешний рубль - 9120 рубликов! Сомневаешься - доллар тебе в помощь при совке и ныне! Посмотри соотношение!Ингерман Ланскаядостойные? это 30 руб. достойные??Олег СамойловДа ладно, 30 рублей! У селян были вообще огромные пенЗии - 6-12 рубликов! Во, где можно было шЫковать и разгуляться-то!Горский ВикторНе уж то выветрилось, какие пенсии в СССР были? Видно не задумывались тогда. А до 1956 г. не все городские старики получали пенсию. А свою мизерную (7-12руб), но ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ, колхозники получат только в 1964 г.! https://von-hoffmann.livejournal.com/222559.htmlГорский ВикторИ то с 1964 г.!Олег СамойловДа ладно, старина, врать-то! В СыСыСыРии пенЗии пАлучЯли ВСЕ Начиная с 1917 года и никак не меньше 132 рублей в совково-брежневском исчислении!Горский ВикторОлег, не парь мне мОзги, народ ведь и впрямь подумает!Виктор ЦаренкоГлупая ложь.Ночной кошмарАга. А пожарным - пепелища...))) Проходили это уже. Второй раз не купимся...Олег СамойловА ассенизаторам - сортиры!"Ночной кошмарГыыы...))) А респираторы за счёт самих ассенизаторов...)))владимир кушнерДеньги - водителю.МОморяк океанскийнадо же! еще встречаются в интернете такие дебилы как автор!Наталья СериковаТочно дебил!!!Владимир ЛомакинАвтор честно признался, что он ни хрена не понял. Но зачем этот косноязычный бред нам выкладывать? Сидел бы молча.Олег СамойловА 57 прОцентов добоебов ВЕРЯТ в то, что ИМ принадлежало что-то от недр СССР! Мне интересно, а ЗА ЧТО сажали н долгие годы, а чаще всего в расход пускали тех, кто из этого "народного" достояния нагло смел пару десятков граммов желтенького песочка заныкать в свойкармашек или несколько камешков прозрачненьких или желтовато-коричневеньких приспособить на своем пузе?Виктор Муравьев... Кое-где существуют еще народы и стада, но не у нас, братья мои; у нас есть государства. Государство? Что это такое? Итак, слушайте меня, ибо теперь я скажу вам свое слово о смерти народов. Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: "Я, государство, есмь народ". Это – ложь! Созидателями были те, кто создали народы и дали им веру и любовь; так служили они жизни. Разрушители – это те, кто ставит ловушки для многих и называет их государством: они навесили им меч и навязали им сотни желаний. Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав. Это знамение даю я вам: каждый народ говорит на своем языке о добре и зле – этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел он себе в обычаях и правах. Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет – и что есть у него, оно украло. Все в нем поддельно: крадеными зубами кусает оно, зубастое. Поддельна даже утроба его... Так сказал Заратустра.Горский ВикторЭкономика совдепии была порочной, потому и лопнула система и то что она была чужой ВСЕМ, говорит то, что никто не стал отстаивать её, т.к. она народу была чужой, а руководители, понимая, что она бесперспективна, поняли, что хапнув то, что пока ещё народ не понимает, что ЭТО ВСЁ его (а оболванить его было просто, т.к. уже 70 лет народ не знал что такое НАСТОЯЩАЯ собственность, вот после 1917 г., чтоб лишить народ настоящей собственности клали миллионы людей, а крестьянство, считавшееся мелко-буржуазными собственниками - согнали в колхозы, отобрав всё /по началу даже куриц/ и начади "опролетаривать", и добились офигенных успехов - крестьянство существовавшее на Руси тысячелетия, после большевиков исчезло навсегда, по крайней мере, на основе русской нации!), надо быстро хапнуть и стать НАСТОЯЩИМИ ХОЗЯЕВАМИ (модернизировать и развить или продать по "дешёвке" - которая им и во сне не снилась, или снести всё и настроить дорогого жилья). Вот теперь, уже у ПОЯВИВШИХСЯ хозяев, отобрать будет не просто. ЭТО - СОБСТВЕННОСТЬ!Лебедев Андрей ЮрьевичПокажите мужика фамилия которого государство?Комментировать
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