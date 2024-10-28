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Мэр Челнов Наиль Магдеев: Саммит БРИКС показал мощь нашей республики

Проведение саммита БРИКС в Татарстане — это славная страница в истории многонациональной республики. Таким образом мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал прошедшее политическое событие на аппаратном совещании.

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