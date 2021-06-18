Стройкомплекс Москвы

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Шесть участков в Троицком округе планируется передать под ИЖС

Шесть участков в Троицком округе планируется передать под ИЖС

Шесть земельных участков в Троицком округе Новой Москвы включат в перечень территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

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