Шесть участков в Троицком округе планируется передать под ИЖС

Шесть земельных участков в Троицком округе Новой Москвы включат в перечень территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Шесть земельных участков в Троицком округе Новой Москвы включат в перечень территорий, планируемых к предоставлению в собственность гражданам под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
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