«Зумерское» кино штурмует полный метр

Малые бюджеты, отсутствие спецэффектов и колоссальные сборы: киноновинки пользуются успехом, так как молодую аудиторию утомили голливудские блокбастеры Инде Наварретт в роли Никки из фильма ужасов «Одержимость» (Obsession) 2026 годачитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тюркский мир: Каз...
- ДВ Тюркский мир: Каз...
- Новый комплекс св...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым