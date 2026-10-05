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«Зумерское» кино штурмует полный метр

«Зумерское» кино штурмует полный метр

Малые бюджеты, отсутствие спецэффектов и колоссальные сборы: киноновинки пользуются успехом, так как молодую аудиторию утомили голливудские блокбастеры Инде Наварретт в роли Никки из фильма ужасов «Одержимость» (Obsession) 2026 годачитайте на monocle.

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