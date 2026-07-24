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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Продавцы Wildberries жалуются на маленькие суммы компенсаций от маркетплейса

Продавцы Wildberries жалуются на маленькие суммы компенсаций от маркетплейса

Они получили от 3% до 50% от себестоимости товаров Продавцы Wildberries массово жалуются на маленькие суммы компенсаций от маркетплейса, сообщает написал телеграм-канал "Свободная касса" со ссылкой на скриншоты сообщений продавцов.

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