Продавцы Wildberries жалуются на маленькие суммы компенсаций от маркетплейса

Они получили от 3% до 50% от себестоимости товаров Продавцы Wildberries массово жалуются на маленькие суммы компенсаций от маркетплейса, сообщает написал телеграм-канал "Свободная касса" со ссылкой на скриншоты сообщений продавцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии