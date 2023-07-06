С начала специальной военной операции мировые СМИ регулярно публикуют откровения западных наёмников.
"Вмиг со всеми было покончено": Откровения иностранных наёмников о русских ударах
Комментарии
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Александр Попов
Как сказал Кедми: в ШТАТОЖОПЕ 50 тыс. ПИДАРАСОВ сформированы в 12 БРИГАД. Со снятыми штанами и жопой вперёд в атаку - будет как в ТИРЕ.
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10 час.
нл
николай лебедев
Это для тебя жилье подготовили на зимний период, чтобы посмотреть, как подержанный еврей будет выпутываться из этой ситуации.
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Эти импортные идиоты, трижды идиЕты если не знают что РУССКИЙ ДУХ, РОДИНУ И ..... У НАС НЕ ОТНЯТЬ! Но трижды они не только поэтому, но и потому, что не знают РУССКОЙ ИСТОРИИ, ГДЕ ГОВОРИЛИ НАШИ ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ПРО ворогов! Поэтому изучайте историю, и думайте не задним приводом, а башкой своей тупой! А если не хотите изучать, то погибель будет всем !!!
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1 час.
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