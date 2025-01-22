«Мосэнерго» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии на 4,9%

«Мосэнерго» подвело итоги производственной деятельности в 2024 году.Электростанции компании в январе–декабре выработали 66,10 млрд кВт∙ч электроэнергии – на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2023 года (63,02 млрд кВт∙ч).
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