«Мосэнерго» в 2024 году увеличило выработку электроэнергии на 4,9%

«Мосэнерго» подвело итоги производственной деятельности в 2024 году.Электростанции компании в январе–декабре выработали 66,10 млрд кВт∙ч электроэнергии – на 4,9% больше показателя за аналогичный период 2023 года (63,02 млрд кВт∙ч).