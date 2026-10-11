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Пятый канал

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Отпуск в психушке: в соцсетях рекламируют отдых в учреждении для душевнобольных

Отпуск в психушке: в соцсетях рекламируют отдых в учреждении для душевнобольных

Блогеры в TikTok и других соцсетях распространяют информацию о том, что россияне могут раз в год бесплатно лечь в психиатрическую клинику по системе обязательного медицинского страхования, чтобы «отдохнуть».

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Betahon

При учебе в Академии был курс "Судебной психиатрии"...Один из семинаров проходил в псиушке им. Сербского...Оказывается, там есть интересные личности. Нам показали одного пациента, который там находился("косил" по ст. 105)несколько лет. За это время переложил на музыку...Библию!