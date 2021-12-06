Животная дружба

У моего друга дома живут огромный ротвейлер и хомячок. И они самая неразлучная парочка друзей. Когда я прихожу в гости к другу, то не могу спокойно смотреть, как пёс играет с хомяком, которого выпускают из клетки, потому что это очень смешно.