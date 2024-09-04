Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и сменил название

Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и теперь называется t2. Об этом сообщает РИА Новости. Информация о смене названия появилась на обновленном сайте компании, который оформлен в новом стиле — логотипы теперь выполнены в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой слева.