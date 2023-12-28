Российские "Ланцеты" уничтожили на правом берегу Днепра САУ и танк ВСУ

Российские десантники из состава группировки "Центр" с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожили на правом берегу Днепра в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" и танк Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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