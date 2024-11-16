Песков заявил, что разговор Путина с Шольцем был согласован оперативно

Кремль достаточно быстро отреагировал на запрос Берлина организовать телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
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