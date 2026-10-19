Документальный фильм студии A24 «Вы можете видеть все» (You Can See Everything) о бывшей главе Theranos Элизабет Холмс собрал $15 млн за первые выходные проката в США и Канаде.
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