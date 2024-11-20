❗️Предварительная причина пожара в пятиэтажке Севастополя — самодельный обогреватель Устройство находилось в квартире 84-летнего пенсионера, который погиб.
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❗️Предварительная причина пожара в пятиэтажке Севастополя — самодельный обогреватель Устройство находилось в квартире 84-летнего пенсионера, который погиб.