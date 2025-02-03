Запад и Украина осознали, что Киев проиграл войну. Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
На украинском фронте произошел стратегический перелом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Киев проиграл войну, даже не начав её. Не может победить нацистская сволочь.
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11 час.
Анатолий Рябенко
Кто за Украину тот за ФАШИЗМ бандеровского отрепья с диким национализмом и вечной войной в Европе.
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9 час.
Юрий Золотарев
Во-первых, Буданов - первый кандидат на повешение за яйца! Во-вторых: до тех пор, пока продолжает "шевелиться" БандероЖОПия, у нашей Планеты НЕТ шансов выжить! Украина, может, и останется, но БандероЖОПия должна быть уничтожена под корень!! НАВСЕГДА!!
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8 час.
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