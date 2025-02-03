На украинском фронте произошел стратегический перелом

Киев проиграл войну, даже не начав её. Не может победить нацистская сволочь.

Кто за Украину тот за ФАШИЗМ бандеровского отрепья с диким национализмом и вечной войной в Европе.

Юрий Золотарев

Во-первых, Буданов - первый кандидат на повешение за яйца! Во-вторых: до тех пор, пока продолжает "шевелиться" БандероЖОПия, у нашей Планеты НЕТ шансов выжить! Украина, может, и останется, но БандероЖОПия должна быть уничтожена под корень!! НАВСЕГДА!!