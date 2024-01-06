За что либералы мстят Илону Маску

@ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.
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