Алексей Чумаков рассказал о ссорах с Юлией Ковальчук

Алексей Чумаков, вместе того, чтобы продолжать оправдываться за свои неосторожные слова в шоу «Света вокруг света» выбрал иную тактику: певец комментирует тригеррную для хейтеров тему отношений с супругой исключительно с….
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