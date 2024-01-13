Сенатор Джабаров призвал не пропускать латвийские фуры за изъятие «Дома Москвы»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал предложение не пропускать латвийские грузовики через Россию и Белоруссию в ответ на конфискацию культурного центра «Дом Москвы» в Латвии.
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