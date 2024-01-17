"Летел через встречку": жуткие кадры ДТП в жилом районе "ошарашили" народ

Во Владивостоке на Русской "Приус", объезжая пробку по "встречке", устроил жесткое ДТП. Как рассказал водитель Toyota Vanguard, рулевой Toyota Prius решил объехать пробку по встречной полосе и совершил столкновение с Vanguard.
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