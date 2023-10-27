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Мировое обозрение

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Израиль – Газа: чего можно ожидать от наземной операции ЦАХАЛ?

Израиль – Газа: чего можно ожидать от наземной операции ЦАХАЛ?

Расширение операций не является официальным началом наземной операции в секторе Газа, заявил вечером 27 октября представитель армии Израиля на фоне очередной волны массированных и безостановочных ударов по палестинскому анклаву.

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