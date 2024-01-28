Спектакль Тверской епархиальной школы показали в Кремлевском дворце

В Государственном Кремлевском дворце 27 января состоялся показ Рождественской сказки «Жар-Птица» (6+), которую подготовили ученики театральной студии «Теремок» Тверской епархиальной православной школы во имя свт.
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