Белгеч: Майда эштән китү отышлы түгел

Май аенда өстәмә ял көннәре күп булу сәбәпле, эштән китү отышлы түгел. Бу хакта «Работа.РУ» генераль директоры урынбасары Александр Ветерков, «СберПодбор» һәм «Подработка» сервисларының операцион директоры сөйләде, дип яза RT.
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