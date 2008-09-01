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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фенербахче» сыграет в ЛЧ впервые с сезона-2008/09

«Фенербахче» вернулся в Лигу чемпионов после длительной паузы. Команда Исмаила Картала в заключительном квалификационном раунде обыграла «Лион» (1:1, 2:1) и пробилась на общий этап турнира.

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