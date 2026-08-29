Техасские инженеры совместно с TSMC создали чип с новой магнитной памятью SOT-MRAM для ИИ задач

Инженеры Техасского университета в Остине вместе с компанией TSMC разработали и испытали экспериментальные микрочипы, оснащённые магнитной памятью SOT-MRAM, специально адаптированной для задач искусственного интеллекта.
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