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Регионы России

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Техасские инженеры совместно с TSMC создали чип с новой магнитной памятью SOT-MRAM для ИИ задач

Техасские инженеры совместно с TSMC создали чип с новой магнитной памятью SOT-MRAM для ИИ задач

Инженеры Техасского университета в Остине вместе с компанией TSMC разработали и испытали экспериментальные микрочипы, оснащённые магнитной памятью SOT-MRAM, специально адаптированной для задач искусственного интеллекта.

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