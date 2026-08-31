Нижегородские тайбоксёры не смогли выиграть главные бои турнира в Красных Баках

В этом рабочем посёлке состоялся турнир по профессиональному муайтай «Изумрудная лига». Летняя Суперсерия 10 была посвящена памяти двукратного победителя первенства мира Никиты Чернова, погибшего в автокатастрофе 2 марта 2024 года.